Cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi in 29 de judete

Astfel, in sud-vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, precum si in zonele de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si pe spatii mici grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Fenomene asociate instabilitatii atmosferice vor fi pe arii mai restranse si in restul teritoriului.Intre orele 13:00 - 23:00, in cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, local in Oltenia si vestul Munteniei, precum si in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala de peste 70...80 km/h, vijelii, grindina si descarcari electrice. Cantitatile de apa, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi 30...40 l/mp si, pe arii restranse, 50...70 l/mp.