Potrivit meteorologilor, luni, pana la ora 18.00, este cod galben de vant in Carpatii Meridionali si in sudul Banatului."Vantul va continua sa prezinte intensificari, cu viteze, de 60...80 km/h, iar pe creste peste 100...110 km/h, spulberand zapada depusa in intervalul anterior. Intensificari ale vantului vor fi local si temporar si in restul teritoriului", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, de luni de la ora 18.00, pana marti la ora 10.00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze mai mari la altitudini mari, unde rafalele vor depasi 80...100 km/h."Vantul se va intensifica si in regiunile vestice si nord-vestice, cu viteze de 55...65 km/h si pe arii restranse 70...75 km/h", au mai transmis meteorolgii.Acestia anunta cpd portocaliu, de luni de la ora18.00 pana marti la ora 10.00, in Carpatii Meridionali, indeosebi la altitudini de peste 1700 m.Vantul va sufla tare, cu rafale de peste 120...140 km/h, spulberand puternic zapada si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.In zona montana inalta vantul va continua sa prezinte intensificari si in zilele urmatoare.