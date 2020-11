Cum va fi vremea de Craciun. Meteorologii au anuntat unde va ninge

Saptamana 30 noiembrie - 7 decembrie

Saptamana 7 - 14 decembrie

Saptamana 14 - 21 decembrie

Saptamana 21 - 28 decembrie

Temperaturile in urmatoarele patru saptamani vor fi mai ridicate decat cele specifice primei luni de iarna. Prognoza meteo in decembrie, transmisa vineri de meteorologi estimeaza ca in saptamana de Craciun vor fi temperaturi mai ridicate si va ploua.Saptamana viitoare va fi singura din acest interval de prognoza in care va fi mai frig. Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in regiunile vestice, nord-vestice si la munte, iar in rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Precipitatiile vor fi excedentare in regiunile extracarpatice, dar mai ales in zona versantilor sudici ai Carpatilor Meridionali. In restul tarii cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil local deficitare in regiunile nord-vesticeTemperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva usor mai accentuata in regiunile sud-estice.Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile sudice si in zonele montane aferente, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in toate regiunile.Precicipitatiile vor fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta perioada, posibil usor excedentar, local, in regiunile sudice.Temperaturile vor fi usor mai ridicate fata de cele specifice acestei perioade, lin intreaga tara. Maximele vor urca spre 7 grade Celsius. Cantitatile de precipitatii vor fi usor excedentare in jumatatea sudica a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.