Furtuni puternice pe litoral si azi. Codul galben a fost prelungit

Meteorologii au prelungit, vineri, avertizarea de tip cod galben de ploi, care vizeaza sase judete din sud-estul tarii, inclusiv zona litorala.

Initial, codul galben de furtuni trebuia sa expire, vineri, la ora 12:00, dar a fost prelungit pana la ora 23:00.

Codul galben vizeaza judetele Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta, unde cantitatile de apa vor depasi local 30...40 l/mp.

Meteorologii precizeaza ca in estul si in sud-estul tarii va continua sa ploua si, mai ales in centrul si estul Moldovei, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, astfel ca aversele ce vor avea si caracter torential vor fi insotite local de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil grindina.

