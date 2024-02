Iarna in toata regula! Cod galben de ninsori

Meteorologii au emis un cod galben de ninsori, valabil de duminica de la ora 14:00 pana luni la ora 12:00.

In intervalul mentionat, ninsorile se vor extinde dinspre sud-vestul extrem al tarii si vor cuprinde treptat regiunile sudice, iar stratul de zapada nou depus va fi de aproximativ 10 cm, anunta Administratia Nationala de Meteorologie.

In Oltenia si vestul Munteniei vantul va avea intensificari temporare, atingand la rafala 50...55 km/h, iar in sudul Banatului 60...70 km/h, viscolind zapada.

Vremea se va mentine geroasa in majoritatea regiunilor, iar in estul Transilvaniei si in nordul si centrul Moldovei, temperatura aerului va cobori local sub minus 15 grade.

Vizate de codul galben sunt judetele Caras Severin, Gorj, Mehedinti, Valcea, Dolj, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita si Gorj.

In sudul Dobrogei, precum si in estul si centrul Munteniei, inclusiv municipiul Bucuresti, va ninge slab, indeosebi in noaptea de duminica spre luni (3/4 ianuarie), iar vantul va sufla cu 40...45 km/h.

De altfel, pana duminica, e in vigoare si o atentionare de vreme rece, pentru toata tara. Potrivit meteorologilor, in perioada mentionata se vor inregistra temperaturi maxime preponderent negative.

Dimineata si noaptea va fi ger in nord, nord-est si centru si local in restul zonelor, cu minime termice sub minus 10 grade, pana in jurul a minus 18 grade in depresiuni.

Temporar, vantul va avea intensificari pe crestele montane si in zona litoralului.

