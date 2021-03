Se strica vremea. Incepe sa ninga si sa bata vantul, a fost emis cod galben

ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN

Astfel, in intervalul 9 martie, ora 23:00 - 11 martie, ora 10:00, aria precipitatiilor moderate cantitativ va cuprinde treptat Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. Vor predomina ninsorile, iar in extremitatea de sud si in sud-est, in noaptea de marti spre miercuri (9/10 martie) si in prima parte a zilei de miercuri (10 martie) precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ploaie. Izolat se va forma polei sau ghetus.Ninsori in general slabe cantitativ se vor semnala local si in Transilvania, Moldova si in restul zonei montane.Vantul va prezenta intensificari in regiunile sudice si sud-estice, precum si la munte, cu viteze in general de 45...55 km/h, temporar viscolind ninsoarea si amplificand senzatia de frig.Nota: vremea va fi deosebit de rece pe parcursul zilelor de miercuri si joi cu precadere in regiunile sudice, unde valorile termice vor fi cu 8...10 grade mai scazute decat mediile multianuale, iar in noptile de miercuri spre joi (10/11 martie) si joi spre vineri (11/12 martie) in majoritatea regiunilor.In interval 10 martie, ora 03:00 - 11 martie, ora 06:00, in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei, precum si in zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, incepand din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (9/10 martie) si pana in dimineata zilei de joi (11 martie), temporar vor fi mai ales ninsori insemnate cantitativ (20...30 l/mp) si se va depune strat de zapada , local consistent.Reprezentantii Companiei Nationale a Infrastructurii Rutiere anunta ca utilajele de deszapezire ale CNAIR sunt pregatite sa intervina pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta."Va rugam sa circulati cu atentie si sa adaptati viteza la conditiile meteo.Informatii despre starea partii carosabile puteti obtine la dispecerat CNAIR: ☎️ 021 9360", au anuntat reprezentantii CNAIR pe Facebook