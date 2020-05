Informare meteo de vant pentru toata tara, dar si cod galben pentru mai multe judete

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Astfel, informarea meteo intra in vigoare de la ora 23:00 si expira joi, tot la 23:00.In intervalul mentionat, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice si nord-vestice, apoi si in cele centrale, estice si sud-estice, unde rafalele vor depasi, in general, 50...55 km/h.Pe parcursul zilei de joi si la inceputul noptii, local si temporar vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Se vor semnala vijelii, averse ce pot avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si izolat grindina. Punctiform cantitatile de apavor depasi 25 l/mp.In acest interval, in sudul Banatului, nordul Crisanei, in Maramures si Transilvania, precum si in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei, local si temporar vor fi intensificari ale vantului cu viteze ce vor depasi in general 55...65 km/h.La munte vor fi rafale de 60...80 km/h, iar in zona inalta, vantul va sufla tare, cu peste 90...100 km.In noaptea de miercuri spre joi, serul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi de 10...11 grade.Joi, vremea va deveni calduroasa. Cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare la inceputul zilei, apoi din nou spre seara si noaptea, dar probabilitatea pentru averse si descarcari electrice va fi redusa. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in orele amiezii, cand se vor inregistra rafale de pana la 40...45 km/h.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 30 de grade, iar cea minima va fi de 16...18 grade, usor mai scazuta in zona preoraseneasca.A.G.