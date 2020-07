Jumatate de tara, sub cod galben de ploi, vijelii si grindina. Sunt vizate si unele zone turistice

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila duminica intre orele 6.00 si 18.00.In acest interval, in Maramures, Crisana, Banat, Transilvania si nordul Moldovei, precum si in zonele de deal si de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu viteze de peste 65-75 km/h, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si izolat 40 l/mp.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi in nord-vestul teritoriului inca din a doua parte a zilei de sambata.De asemenea, sambata, in zonele de campie disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii restranse pragul critic de 80 de unitati. In cursul zilei de duminica, in regiunile vestice, nordice si centrale vremea se va raci semnificativ, dar in cele sud-estice disconfortul termic se va mentine accentuat, iar la amiaza indicele temperatura-umezeala (ITU) va mai atinge pragul critic de 80 de unitati.Totodata, ANM a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, valabila de duminica de la ora 18.00 pana luni la ora 6.00."In intervalul mentionat, in Moldova, Muntenia, local in Transilvania, Oltenia si Dobrogea, precum si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, posibil, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 30...35 l/mp", arata ANM.