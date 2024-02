Nou cod galben de vijelie - zonele in care vantul va bate cu pana la 70 km/h

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dupa-amiaza, mai multe avertizari de cod galben.

Astfel, intre orele 14:00 si 20:00, in partea de sud a judetului Caras-Severin si in zona de munte aferenta, dar si in judetul Timis se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge si depasi izolat 60-70 km/h

Mai mult, vantul puternic va viscoli zapada, arata ANM.

In plus, un cod galben a fost emis in acelasi interval orar si in sudul judetului Sibiu, inclusiv municipiul Sibiu, Valea Oltului si zona de munte aferenta.

Aici se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge si depasi la rafala 60 km/h.

In plus, intre orele 13:15 si 16:00, in judetul Botosani se vor semnala intensificari locale ale vantului de 50-60 km/h, insotite de transport de zapada.

Cele trei avertizari le urmeaza pe cele semnalate de dimineata, in aceleasi zone.

Avertizare de vant puternic in Sibiu, Caras - Severin si Timis. Pe Valea Oltului, peste 90km/h