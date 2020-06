Pana la noapte, vor cadea cantitati importante de precipitatii. Codul galben de instabilitate atmosferica s-a prelungit pana duminica dimineata. Vremea se va mentine instabila, in cea mai mare parte a tarii, si in prima parte a saptamanii viitoare

Ziare.

In mare parte parte din tara (),(19 iunie 2020), vor fi-frecvente, iar cantitatile de precipitatii vor depasi 20...25 l/mp, pe arii restranse chiar 40...50 l/mp.Din aceasta dupa-amiaza (18 iunie, ora 12) si, in, vor fi perioade cu, de peste 40 l/mp, chiar 50...80 l/mp. In plus, vantul va sufla intens si va cadea grindina.*Codul meteo portocaliu, de precipitatii abundente, a atras dupa sine si, Astfel, din aceasta dupa-amiaza si pana maine dimineata, hidrologii au instituitpe raurile din bazinele hidrografice: Bega, Timis, Sadova, Lugoj si Caras."Fenomenele hidrologice periculoase prognozate se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in intervalul 18.06.2020 ora 18:00 - 19.06.2020 ora 06:00 pe unele rauri din judetele: Timis, Caras Severin, Hunedoara si Arad", au transmis hidrologii.Deasemenea, pana vineri seara, sunt in vigoare si coduri galbene si portocalii, de inundatii pe zeci de rauri din intreaga tara.ANM a mai emis si o, pentru toata tara, valabila. Asadar,(averse, grindina, vijelii, cantitati insemnate de precipitatii).Atentionarile au un grad mai scazut de severitate decat avertizarile si reprezinta mai degraba o stare de alerta.Meteorologii mai spun ca