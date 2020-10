Se schimba vremea. Cod galben de ploi in mare parte din tara

Astfel, pe 06 octombrie, intre ora 10:00 si ora 18:00, este prognozata instabilitate atmosferica accentuata in zonele de deal si de munte, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Olteniei si Moldovei si nord-vestul Munteniei. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si izolat 40...60 l/mp.Un alt cod galben vizeaza intervalul 06 octombrie, ora 18:00 - 07 octombrie, ora 06:00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in sudul si estul Munteniei, ceamai mare parte a Dobrogei si local in Moldova. Vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi local 25 l/mp si izolat 40 l/mp.