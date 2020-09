Se strica vremea. Creste instabilitatea in jumatate din tara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de vreme instabila, valabila pana miercuri dimineata in zone din 23 de judete.Conform prognozei, in intervalul 29 septembrie, ora 11:00 - 30 septembrie, ora 10:00, in Moldova, local in Transilvania, Maramures si la munte vor fi perioade in care va ploua insemnat cantitativ si in care, indeosebi in Moldova, se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata (averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina).In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25 - 35 litri/mp si, pe arii restranse, mai ales in Moldova, 40 - 60 litri/mp.Judetele vizate de atentionarea Cod galben sunt: Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau (partial), Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Prahova (partial), Sibiu, Valcea (partial), Alba, Hunedoara, Gorj (partial), Arges (partial) si Dambovita (partial).ANM precizeaza ca, miercuri (30 septembrie) si joi (1 octombrie), in vestul, centrul si nordul tarii, precum si la munte, va ploua, iar prin acumulare cantitatile de apa vor fi insemnate.