Vreme capricioasa, pana marti: Cod galben si portocaliu de vreme rea, in toata tara. Grindina, ploi torentiale si vijelii

Potrivit meteorologilor, toata tara este sub avertizari cod galben pana marti dimineata, fiind prognozata instabilitate atmosferica ce se va manisfesta prin descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii.Cantitatile de apa vor depasi 25...30 litri/ mp si pe arii restranse 40...60 l/ mp. De asemenea, pentru mai multe zone din tara, pana duminica, 14 iunie, ora 02.00, este o avertizare cod portocaliu , cand vor fi cantitati de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului si vijelii.In dupa-amiaza zilei de sambata si in prima parte a noptii de sambata spre duminica, in Moldova, Transilvania, Maramures, nordul Crisanei - local, in Muntenia si zonele de munte vor fi perioade cu averse torentiale, grindina de dimensiuni medii si mari, vijelii, intensificari puternice ale vantului, rafale de peste 70-80 km/ h si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitat de apa ce vor depati 40 l/ mp si pe arii restranse 50...80 l/mp.