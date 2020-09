Vremea la inceput de septembrie: Cod galben de furtuni valabil pana la ora 23.00

Astfel, pana la ora 23, in Banat, Crisana, apoi cu precadere in Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si local la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.In restul teritoriului vremea va fi in continuare calduroasa, local caniculara dupa-amiaza. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 de grade in regiunile vestice si in jurul a 37 de grade in Campia Romana. Dimineata, pe suprafete mici, vor mai fi conditii de ceata in zonele joase.In Bucuresti, vremea va fi caniculara la amiaza, cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 36...37 de grade.La munte, vremea va fi in general instabila in cea mai mare parte a zonei de munte. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. Valorile termice vor fi mai coborate fata de ziua precedenta.Pe litoral vremea se mentine calda, temperaturile se vor situa in zilele 1, 2 septembrie intre 33 si 36 de gradeCelsius.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile, temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in regiunile estice si sud-estice, iar in rest valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, in toate regiunile tarii.Valorile temperaturilor medii lunare inregistreaza o scadere destul de mica comparativ cu ultima luna de vara, august, la aceasta contribuind perioada mai scurta de stralucire a Soarelui si noptile mai lungi si mai racoroase.