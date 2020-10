Vremea pe 13 octombrie. Scad temperaturile, iar ploile cuprind toata tara

Marti, 13 octombrie, valorile termice vor fi in scadere in jumatatea de vest a tarii, astfel ca vremea va deveni racoroasa, local chiar rece pentru aceasta perioada, in timp ce, in restul teritoriului, vor fi apropiate de cele normale, chiar usor mai ridicate in est si sud-est. Cerul va avea innorari si va ploua in majoritatea regiunilor.Ploile vor avea si caracter de aversa, local se vor cumula cantitati de apa insemnate, iar in nord-est, est si sud-est se vor semnala descarcari electrice. In zona montana, la altitudini de peste 1500 m, mai ales seara si noaptea, precipitatiile vor fi mixte.Vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 80...100 km/h in masivele cele mai inalte, dar se va intensifica temporar si in celelalte zone, cu viteze ce vor depasi local 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10...11 grade in Banat si 24...26 de grade in Baragan, vestul Dobrogei si sudul Moldovei; minimele termice vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 11 grade. Izolat se va semnala ceata.In Bucuresti, valorile de temperatura vor fi in scadere fata de intervalul anterior, astfel ca maxima se va situa in jurul valorii de 21 de grade, iar minima va fi de 6....8 grade. Cerul va avea innorari, iar probabilitatea pentru averse si descarcari electrice va fi mai ridicata pe parcursul zilei. Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari, mai ales in prima parte a intervalului.Meteorologii au emis si o avertizare cod galben valabila pe 13 octombrie, intre orele 9.00 si 21.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica.In intervalul mentionat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 100...130 km/h, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Orientali. Temporar vor fi intensificari si in restul tarii, cu viteze in general intre 55...65 km/h, iar local in Transilvania, Muntenia, Dobrogea si Moldova de peste 70...80 km/h.In cea mai mare parte a tarii temporar va ploua. Ploile vor avea si caracter torential, iar in regiunile sudice, estice si centrale vor fi insotite de descarcari electrice si izolat de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.Marti, vremea se va raci accentuat in vest, sud-vest si local in centru, unde va deveni deosebit de rece pentru aceasta data, iar in zona montana inalta, trecator, se vor semnala precipitatii mixte.In cursul noptii de marti spre miercuri si pe parcursul zilei de miercuri, vor mai fi intensificari ale vantului in nord-vest si la munte, precum si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, indeosebi pe crestele Muntilor Apuseni si ale Carpatilor Orientali.