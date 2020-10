Vremea pe 8 octombrie. Scad temperaturile si ploua

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

In Moldova, local in Muntenia, Carpatii Meridionali si sud-estul Transilvaniei, ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si pe arii restranse, indeosebi in Moldova si la munte, 50...70 l/mp. Vantul va avea intensificari in zona montana, in special la altitudini mari, local si temporar si in celelalte zone, in special in sud-vest, dar si in timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 16 si 22 de grade. In zonele joase vor fi conditii de ceata.In Capiatala, vremea se va raci, devenind apropiata de normal sub aspect termic. Cerul va fi mai mult noros si temporar va mai ploua. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 21 de grade.La munte, cerul va avea innorari si va ploua in Carpatii Meridionali si Orientali si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp. Vantul va avea intensificari, in special pe creste. Temperatura aerului va fi in scadere fata de intervalul precedent.