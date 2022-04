Vremea rea a facut ravagii in Bucuresti si in tara

Codul portocaliu de inundatii, in vigoare pana vineri la ora 15.00, pentru cateva zone din tara, a provocat inundatii in zeci de gospodarii din judetul Caras Severin. Nici Bucurestiul nu a fost scutit de problemele legate de vand si ploaie.

Ploile torentiale care au cazut in Caras Severin au intrerupt circulatia pe un drum national si au lasat fara curent electric doua localitati.

Autoritatile sunt in stare de alerta dupa ce raul Barzava si-a iesit din matca. Locuitorii din Bocsa au cerut interventia pompierilor militari, pentru a putea iesi pe strada, relateaza Realitatea TV.

Cod portocaliu de inundatii pe mai multi rauri din sud-vest

Pe DN 58 B, in apropiere de Bocsa, circulatia rutiera a fost ingreunata, dupa ce raul Barzava a iesit din matca.

Localitatile Garnic si Sichevita au ramas fara curent electric. Pe DN 57, drumul care strabate Clisura Dunarii, au aparut caderi de pietre.

Vizate de codul portocaliu de inundatii sunt raurile din bazinele hidrografice Jiu superior si mijlociu si afluentii sai de dreapta in judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj; Barzava, Moravita, Caras, Nera in judetele Caras Severin si Timis; Crisul Negru pe sectorul amonte Talpos si afluenti in judetele Bihor si Arad.

Vremea a facut ravagii si in Capitala, in noaptea de joi spre vineri. Un sofer a intrat cu masina intr-un copac de pe strada Academiei, dupa ce a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed. In zona Banu Manta, un copac a fost doborat de vant si a avariat mai multe automobile parcate.

