Cum a incercat patronul unui magazin din penitenciar sa creasca pretul produselor vandute detinutilor. Mita plasata agentului gresit

Totul a pornit in toamna lui 2018, cand afaceristul invinuit pentru infractiunea de dare de mita administra chioscul alimentar din incinta Penitenciarului Focsani.El a sperat ca ofiterul care se ocupa cu problemele economice ale unitatii de detentie ii va facilita sa poate creste preturile produselor din magazin.In schimbul ajutorului, patronul i-a oferit functionarului din penitenciar suma de 5.000 de lei. Nu stim daca e o suma mare sau mica, cert este ca ofiterul a facut denunt la Directia Generala Anticoruptie-Serviciul Judetean Vrancea, iar procurorii au facut un flagrant , alaturi de ofiterii de politie din DGA.Practic, mituitorul voia sa vanda marfa cu preturi mai mari detinuritilor care se aprovizionau de la magzin si i-a cerut ofiterului din cadrul Penitenciarului Focsani sa nu-si indeplineasca atributiile de serviciu in legatura cu derularea contractului privind functionarea punctului de lucru comercial in incinta unitatii de detentie si sa-l avantajeze prin aprobarea majorarii preturilor produselor.Procesul a durat trei ani, la instanta de fond pedeapsa a fost de doi ani si trei luni de inchisoare cu suspendare, dar in recurs, la Curtea de Apel Galati, condamnarea a fost de un an si patru luni. In plus, barbatul trebuie sa munceasca 60 de zile in folosul comunitatii, la Biblioteca din Galati.El si-a recunoscut in parte fapta, dar a venit cu propria interpretare legata de banii dati mita, judecatorii nefiind insa dusi de nas."Inculpatul a recunoscut comiterea faptei insa a precizat ca suma de bani data functionarului public - inspectorului de penitenciare nu avut ca scop indeplinirea atributiilor de serviciu, ci erau cu titlu de multumire pentru colaborarea in relatiile cu Penitenciarul Focsani. Martorul B. B. B. a aratat ca in perioada urmatoare celei cand inculpatul i-a dat suma de 5.000 lei urmau sa se stabileasca preturile maximale de vanzare la unele produse in unitatea comerciala din cadrul Penitenciarului Focsani unde firma reprezentata de inculpat desfasura activitati comerciale, inculpatul i-a cerut sa majoreze preturile; mai mult i-a explicat si o modalitate de marire a preturilor", se mai arata in motivarea judecatorilor.