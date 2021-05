Raed Arafat, vizat de un dosar la DNA. Cum comenteaza raportul incriminatoriu al Curtii de Conturi VIDEO

Curtea de Conturi a sesizat posibile nereguli privind achizitii facute anul trecut si a inaintat dosarul la Directia Nationala Anticoruptie.Vineri seara, 21 mai, pe pagina personala de Facebook , Raed Arafat a spus ca a contestat in instanta raportul Curtii de Conturi, fiind vorba despre achizitia unor ventilatoare care nu au mai ajuns in Romania."Este vorba despre ventilatoarele care urmau sa fie achizitionate din Elvetia pe fonduri europene si din Coreea de Sud, cu bani de la buget. S-a platit un avans, conform legii, urmand sa se faca plata integral la livrare. Ambele firme au avut probleme sa le livreze din cauza problemelor care au fost la fabrica. Intarziind, a fost luata decizia de a intrerupe contractul si s-a solicitat plata avansului inapoi. Neplatind avansul, IGSU s-a indreptat in instanta judecatoreasca din Romania impotriva celor doua firme. Pana sa vorbim de paguba, trebuie sa asteptam decizia instantei", a explicat Arafat.