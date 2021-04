Asistenta medicala condamnata definitiv la 5 ani si 4 luni de inchisoare. Sirul infractiunilor comise la un camin de batrani din Vrancea

Sentinta definitiva a fost emisa in cursul zilei de luni, 26 aprilie.Femeia, asistenta la Caminul de Varstnici din Focsani, a fost arestata in anul 2017 si apoi trimisa in judecata dupa ce in perioada 2013-2017 a pretins si primit sume de bani totalizand peste 9.000 de euro si aproape 12.000 de lei, de la 13 persoane.Asistenta le spunea ca are multe cunostinte peste tot si le promitea ca isi va exercita pretinsa influenta asupra unor functionari din cadrul Spitalului Judetean Focsani, Primariei Focsani, Serviciul de Permise si Inmatriculari si Comisia de expertiza asupra capacitatii de munca, pe urgentarea problemelor acestora.Adica pentru interventii chirurgicale, angajarea pe posturi vacante, reprogramarea intr-un termen mai scurt la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, admiterea unei contestatii asupra deciziei de incadrare in grad de invaliditate si urgentarea obtinerii de locuinte din fondul locativ de stat.Sunt cel putin trei persoane care i-ar fi dat asistentei cate 2.000 de euro de fiecare. In schimb, ea le promitea ca banii vor ajunge la sefii Caminului unde lucra sau la functionari ai Primariei care ar fi putut sa-i ajute la angajare.Pentru a masca primirea sumelor de bani, asistenta a incheiat contracte de imprumut la birourile notariale din Focsani. Curios este faptul ca anul trecut, la Tribunalul Vrancea, Geta Dumitru a fost achitata, dupa ce judecatorii i-au schimbat incadrarea juridica, femeia fiind judecata doar pentru inselaciune, clementa pe care a primit-o fiind si pentru faptul ca s-a impacat cu persoanele inselate.Parchetul a facut insa apel, iar judecatorii de la Curtea de Apel Galati au considerat ca faptele ei sunt totusi grave."Condamna pe inculpata D. G. la o pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare pentru trafic de influenta in forma continuata (3 acte materiale, fapte comise in perioada septembrie 2016 - februarie 2017). ... revoca suspendarea executarii sub supraveghere si dispune executarea pedepsei de 3 ani inchisoare, aplicata inculpatei pentru trafic de influenta in forma continuata prin sentinta penala a Tribunalului Vrancea. ... pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare se adauga la pedeapsa de 3 ani inchisoare mai sus aratata, in total inculpata urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 5 ani si 4 luni inchisoare", se arata in hotararea pronuntata luni, 26 aprilie. In orice caz, femeia nu era la prima infractiune de acest gen. In anul 2011, aceeasi Geta Dumitru, care lucra ca asistenta la sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean Sf. Pantelimon Focsani, a pacalit 26 de persoane carora le-a promis dosare de pensionare anticipata sau incadrarea intr-un grad de handicap.Pentru fiecare caz ea lua spaga intre 200 si 800 de euro, iar suma cu care a prejudiciat persoanele in cauza a fost de 60.000 de lei, potrivit procurorilor.Asistenta a fost denuntata de o femeie care a platit atunci 2.500 de lei pentru a obtine incadrarea in grad de handicap.Geta Dumitru a stat in arest atunci mai bine de jumatate de an iar in urma procesului care a urmat a fost condamnata la trei ani inchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 5 ani.