Un sucevean care consuma bauturi alcoolice langa o biserica a sesizat Politia dupa ce un trecator i-a luat sticla si a fugit

El a sunat la 112 si le-a spus oamenilor legii ca in timp ce statea in fata bisericii si consuma dintr-o sticla, o persoana s-a apropiat si a poftit la sticla cealalta.Cum beneficiarul pomenii nu a vrut sa imparta darul cu barbatul insetat, i-a interzis sa ia sticla care se afla pe trotuar.Iute de picior, invitatul nepoftit a pus mana pe sticla si a plecat in graba. Politistii veniti la fata locului i-au intocmit dosar penal, iar reclamagiului i-au aplicat o amenda pentru consum de bauturi alcoolice in loc public.