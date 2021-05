Doua dosare penale dupa dezastrul ecologic de pe raul Bicaz. Tot pestele de la pastravariile din zona a murit

Apa amoniacala este folosita in procesul de productie

Oamenii legii au deschis doua dosare penale in acest caz, unul care vizeaza poluarea din curtea fabricii HeidelbergCement, iar cel de-al doilea s-a deschis impotriva pastravariei unde clientii au fost serviti cu peste chiar a doua zi dupa ce s-a intamplat poluarea in urma careia toti pestii din bazine au murit.In acest caz, patronul pastravariei a declarat oamenilor legii ca pestele provenea din alt loc, nu din bazinele deja compromise, lucru care urmeaza sa fie cercetat.Potrivit politistilor, se fac cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de "infectarea apei si poluare prin evacuarea de substante periculoase, evacuare de substante care pot afecta caracteristicile apei si pot genera pericole asupra integritatii si sanatatii persoanelor, animalelor si a fondului piscicol", precum si "comercializarea produselor alterate si falsificare sau substituire de alimente"Reprezentantii Guvernului in teritoriu din judetul Neamt sunt indignati de faptul ca Garda de Mediu nu a avut nicio reactie in acest caz grav, fara precedent.Mai mult decat atat, prefectul George Lazar l-a acuzat pe directorul Garzii de Mediu de lipsa de profesionalism si de implicare, acesta cerand Ministerului Mediului o evaluare a activitatii sefului acestei structuri."Nu discutam despre un caz banal, nu discutam de un control... nu stiu, la o zona de agregate minerale, de un control pe deseuri conforme sau neconforme care nu sunt unde trebuie, ci discutam de un caz grav, in care sanatatea publica putea fi afectata, in care siguranta celor din proximitatea zonei, inclusiv fauna piscicola dar si sanatatea cel mai important umana, putea fi afectata", a declarat prefectul George LazarPentru ca toate sa fie pe dos, culmea ironiei, directorul Agentiei de Protectie a Mediului a spus ca a aflat despre dezastrul ecologic de la niste cunostinte, dar fara sa stie amploarea poluarii pana nu a mers la fata locului si a vazut ca mortalitatea de peste in bazine era de 100%.In cadrul dosarului penal, anchetatorii vor incerca sa afle si de ce conducerea fabricii de ciment nu a anuntat autoritatile cand s-a produs poluarea.HeidelbergCement Romania a emis ulterior un comunicat de presa in care a precizat ce s-a intamplat, in care a amintit despre deversarea de apa cu miros de amoniac in incinta fabricii. "Apa amoniacala este folosita in procesul tehnologic pentru reducerea emisiilor de NOx. Pentru HeidelbergCement Romania protejarea mediului este o prioritate. Vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca un asemenea eveniment nu se mai repeta si vom depune toate eforturile pentru a remedia consecintele".Reamintim ca dezastru ecologic s-a produs pe 4 mai 2021, in comuna Tasca, din judetul Neamt, dupa ce tone de amoniac au fost deversate de un sofer de nationalitate bulgara in canalizarea fabricii de ciment din localitate, substanta extrem de toxica, ajungand apoi in apele paraului Bicaz.Analizele efectuate de catre comisarii Garzii de Mediu aveau sa arate ca in apa concentratia lichidului de amoniac era de aproape 2.000 de ori mai mare decat valoarea normala, fapt pentru care au murit pestii din paraul Bicaz, dar si toti pestii din doua pastravarii aflate in aval de fabrica de ciment.