Cum incurajeaza Codul Penal portul de arma. Legiuitorul s-a gandit ca sunt periculoase doar la adunari publice. "Daca aveti cinci sabii in masina nu este nicio problema"

"Daca aveti cinci sabii in masina nu este nicio problema"

A scazut pedeapsa

Petrecere cu zeci de oameni inarmati cu furci, topoare, sabii si bate de baseball

Femeia cu maceta pe strazile Capitalei

Si toate acestea se intampla pentru ca este posibil. Legea nu ii mai sperie pe cei care au arme albe, pentru ca, daca acestea nu sunt folosite la concerte, meciuri sau in parcuri, nu sunt ilegale. Cel putin asa prevede Codul Penal."Vedem ca legiuitorul nu numai ca a redus pedepsele de la doi ani pe de o parte, pe de alta parte nu a mai considerat ca portul unor astfel de obiecte periculoase in spatiul public sa mai fie incriminat de legea penala, ci doar portul acestora in mijloace de trasport in comun, evenimente cultural artistice, in sediile unor institutii publice.Astfel daca ne urcam cu un cutit intr-un autobuz ni se face dosar penal, insa de obicei solutionarea in astfel de cazuri este neinceperea urmaririi penale. Nu am vazut condamnari pentru asa ceva.Daca ne uitam in Codul Penal, Articolul 372 spune de fapta de a purta fara drept la adunari publice, manifestari cultural sportive, locuri special amenajate de agrement, cum ar fi concerte, parcuri si asa mai departe", a explicat liderul sindicatului politiei Europol, Cosmin Andreica."Daca aveti in masina cinci sabii si doua bate, nu este niciun fel de problema, este in regula", spune Cosmin Andreica.In vara anului trecut, dupa ce interlopul Emi Pian a fost ucis , iar autoritatile se "pregatisera" pentru eventale riposte din partea clanurilor, in Bucuresti, au confiscat mai multe arme albe gasite in portbagajele unor masini, in urma unor razii pe strazile Capitalei. Cosmin Andreica spune ca legea nu le permitea politistilor sa faca acest lucru.Nu se stie daca "arsenalul" a fost recuperat ulterior de "proprietari" sau, intre timp, si-au procurat alte arme albe pe care sa le tina in masina pentru eventualitatea unei lupte cu rivalii."Puteti sa aveti cinci sabii in masina, prin Bucuresti, va opreste politistul rutier, va cere trusa medicala si stingator, iar cand deschideti portbagajul el le vede, va intreaba "ce faceti cu ele" si puteti sa ii spuneti "imi tai dusmanii cu ele". "Ok, va doresc o zi buna, la revedere".Aprobarea noilor prevederi s-a facut in timpul guvernarii PSD . Politia a cerut dublarea pedepselor de la doi la patru ani pentru astfel de fapte. Nu ne-am referit neaparat la cutite ci la obiecte confectionate pentru lovire sau taiere, asa cum erau ele reglementate anterior.Am ramas surprinsi pentru ca stiu ca au fost mai multi senatori care au votat codul penal la momentul respectiv.Mai mult, Ministerul Public prin procurorul general, a sustinut diminuarea unor astfel de pedepse pentru ca nu au pericol social si, cumva, nu se justifica executarea unei pedepse cu inchisoarea pentru asemenea fapte", a mai spus sindicalistul.Intr-o posatre pe pagian de Facebook , sindicatul Europol exlica diferentele dintre aricolul codului penal care micsoreaza pedepsele pentru cei cu arme albe."Vechea reglementare suna asa:"Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda , daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte:1. portul, fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea in asemenea locuri sau imprejurari a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;"Noua reglemntare suna asa:"Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural sportive, in locuri special amenajate si autorizate pentru distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun: cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, intepare sau lovire, arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru socuri electrice, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant"", se arat intr-o postare pe pagina de facebook a sindicatului Europol Noul Cod Penal a fost adoptat pe 4 iulie 2018 cu 167 voturi pentru, 97 impotriva si 19 abtineri.- Neglijenta in serviciu a fost eliminata din Codul penal - nu mai este infractiune (s-a abrogat art. 298). Este considerat trafic de influenta doar daca infractiunea vizeaza "foloase materiale", nu "foloase", asa cum este acum (art. 291).- Abuzul in serviciu a fost dezincriminat partial (art. 297) - a fost redefinit asa incat se considera abuz doar daca se obtine folos pentru sine, membru de familie sau afini, si s-a introdus prag minimal echivalent cu salariul minim brut, in prezent 1900 lei. In plus, s-a micsorat pedeapsa si s-a eliminat interdictia de a ocupa o functie publica. Reluam noua definitie la art 297:In urma cu cateva zile, politistii sindicalisti de la Europol au publicat pe Facebook un video cu o petrecere data de un clan de interlopi din Bucuresti, care danseaza pe manele inarmati cu zeci de arme albe."Furci, topoare, sabii, cazmale si bate de baseball, sunt ingredientele ultimei petreceri date de "jmecherii" din Bucuresti. Este vorba despre Petre Gemaru, inca un lider de interlopi. Din pacate, daca ne veti intreba ce poate face politia, va spunem doar ca ultima modificare a Codului penal a usurat activitatea interlopilor care pot circula acum nestingheriti cu arme albe, de toate felurile in portbagaje si autoturismele de lux pe care le conduc, pentru ca legiuitorul s-a gandit ca sunt periculoase doar la adunari publice, manifestari cultural sportive, locuri de agrement/distractie sau mijloace de transport in comun. In seara zilei de marti, 22 iunie, un barbat care conducea un BMW a blocat un autoturism marca Logan in apropierea unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei, dupa care, folosind o crosa de golf, a spart geamul de la portiera stanga - fata a masinii Logan si l-a lovit pe celalalt sofer de mai multe ori.In conflict a fost implicata si o femeie, care s-a dat jos din BMW, a lovit cu piciorul si a spart farul Loganului, dupa care s-a intors la masina din care coborase si a luat o maceta