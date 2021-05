Cum se lupta un tanar de 5 ani sa convinga Biroul de Credite ca n-a imprumutat in viata lui bani de la banci. "O persoana a cumparat ceva de pe eMag cu datele mele"

Calvarul tanarului a inceput in anul 2016, cand abia iesit de pe portile liceului si-a gasit un loc de munca iar din bani castigati cu truda nu si-a permis, din cauza cheltuielilor din familie, sa-si cumpere primul sau telefon inteligent, pentru a fi in pas cu restul tinerilor.Prin urmare, s-a indreptat catre o banca cunoscuta, iar atunci cand a solicitat un imprumut rezonabil avea sa afle ca figureaza in bazele Biroului de Credite, cu datorii catre o institutie financiara nebancara, cunoscutele IFN-uri recunoscute pentru faptul ca sunt mai putin scrupuloase in acordarea imprumuturilor.Stiind ca nu a aplicat niciodata la o astfel de institutie, Stefan a cerut ajutorul politiei, iar ulterior, pe fir, au intrat si procurorii."Am aflat ca o persoana a cumparat ceva, de pe eMag, folosind datele mele personale. De fapt, doar CNP-ul, pentru ca respectivul isi confectionase, intr-un mod neglijent, folosind programul extrem de simplu Paint, un act de identitate, cu o alta poza, de-a lui. De atunci, nu pot sa fac nimic, nici pentru Prima Casa, pentru nimic. Astept, din 2017, sa se rezolve cazul, si mi se spune ca dosarul este in atentia Parchetului. Si atat", se plange tanarul.El sustine ca acum cinci ani IFN-urile se dadeau credite doar cu buletinul, pentru ca aveau protocoale incheiate cu comerciantii.aS-a ajuns chair la situatia in care curierul livra marfa cumparatorului, moment cand ridica si documentele pentru creditare, chiar daca acestea erau false, vizibile chiar cu ochiul liber.Intrebarea pe care si-o pune tanarul este cum de nu si-au dat seama cei de la IFN-uri de astfel de falsuri. A incercat inclusiv sa deblocheze situatia in care se afla, adresandu-se direct sefilor de la Biroul de Credite, dar de acolo i s-a comunicat direct ca pana nu va inainta un act oficial de la instanta , ramane doar un rau platnic si atat.Spune ca din cauza situatiei in care se afla a ratat diferite oportunitati de dezvoltare persoanla, inclusiv de a se inscrie la un program studentesc prin care avea facilitarea de a ajunge in Statele Unite ale Americii.Revenid la imprumutul facut in numele sau cu acte false, stie doar ca prezumtivii infractori sunt cunoscuti de oamenii legii, dar ca acestia sunt fugari, de aici si incetineala cu care merge ancheta Ar fi vorba de o fosta colega de liceu, cu inclinatii in ale infractiunilor, cea care i-a sustras si datele personale din buletin si de un mecanic auto, cu antecedente penale.De altfel, teparii s-au si trezit cu politia peste ei, activitatea lor infractionala fiind probata cu varf si indesat.Politistii au gasit la perchezitii instrumente electronice de stocare date, declaratii de venit false, dovezi ale comenzilor facute de pe internet. Ei au aflat si ca din banii imprumutati pe numele lui Stefan, indivizii au cumparat, culmea ironiei, tot un telefon, cei drept unul foarte scump, un Iphone 5.Mai mult decat atat, prin aceeasi metoda, indivizii au indatorat alte noua persoane. Culmea este ca impotriva lor nu s-a luat la momentul oportun nicio masura, iar acum sunt de negasit, de aici si greutatea cu care se desfasoara ancheta.