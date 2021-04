Se cauta vinovatii pentru moartea copilului de zece ani peste care s-a prabusit un zid. Administratorul bazei sportive: "Eu consider ca ceasul rau l-a trimis acolo. Este o tragedie"

Ceasul rau, pisica neagra

Din cercetarile facute la fata locului s-a aflat ca baiatul a mers sa-si faca nevoile si s-ar fi apropiat de gardul imprejmuitor, moment in care doua placi de beton s-ar fi desprins si ar fi cazut peste el, cauzandu-i mai multe rani la nivelul capului si a corpului, care i-au provocat moartea.Procurorii care ancheteaza cazul spun ca turneul de fotbal nu avea autorizatie de la Directia de Sanatate Publica, asa cum cere legislatia, ci doar un protocol incheiat intre organizatori si o fundatie din Galati. Antrenorul echipei din judetul Vaslui, unde evolua si copilul care a murit, da vina pe organizatori pentru tragedie."Copiii erau in pauza, au cerut voie la toaleta. Atunci am intrebat organizatorul. Unde sa mearga copiii la toaleta? A spus sa se duca dupa gard. Eu am ramas cu ceilalti copii, iar David si alti copii au trecut prin spatele meu. Nici nu stiu cum au vazut gaura aia pentru ca era dupa o plasa. Eu nici nu am vazut-o. Au mai trecut alti doi copii prin acea gaura din gard inainte ca acesta sa cada", potrivit lui Ovidiu Mangu, antrenorul echipei din judetul Vaslui.Administratorii bazei sportive dau vina pe destin in tot ceea ce s-a intamplat acolo."Este un gard de patru placi betonate, care se misca din cauza erodarii terenului. Este posibil ca, totusi, unii copii sa fi dat cu piciorul in placa de beton. Acolo era un loc foarte stramt si ei au intrat prin gaura aia. Eu consider ca ceasul rau l-a trimis acolo. Este o tragedie", a sustinut in fata anchetatorilor Gelu Popescu, administratorul bazei sportive. Baiatul care a murit era singur la parinti iar politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.