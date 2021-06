Voturi furate cu "naturalete", fara "resentimente", in dosarul fraudei electorale de la Ciorani. Motivarea judecatorilor

Potrivit documentului, inculpatii sunt naturali "pentru ca nu le pasa de valorile unei societati democratice"."Din imaginile captate de tabletele STS rezulta ca niciunul dintre ei nu are absolut niciun trac infractional, sunt naturali in ceea ce fac. Sunt naturali atunci cand stampileaza buletine de vot care erau de fapt nule (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci cand muta buletine de vot de pe teancul XXXX pe teancul XXX, profitand de faptul ca reprezentantul XXXX in sectie ia alte buletine de vot din urna (cum e cazul inculpatului XX), sunt naturali atunci cand striga o alta optiune politica decat cea exprimata in buletinul de vot (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci cand au in mana buletine de vot atribuite XXXX, dar le pun peste buletinele de vot ale XXX sau XXX (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci cand solicita schimbarea zonei de focalizare a camerei tabletei STS pentru a nu se observa activitatea infractionala (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci cand asaza buletinele de vot nule sau atribuite XXXX peste voturile atribuite altor candidati/formatiuni (cum e cazul tuturor inculpatilor), sunt naturali atunci cand rad in legatura cu modul propriu de fraudare a alegerilor (in cazul membrilor sectiei de votare nr. 375)", se mentioneaza in motivarea instantei.Totodata, se remarca modul brut in care acestia au actionat, "furand" voturile alegatorilor "fara niciun resentiment"."Ceea ce se remarca in modalitatea in care au actionat inculpatii din prezenta cauza este insusi modul brut in care au actionat, 'furand' voturile alegatorilor fara niciun resentiment, modul de organizare si functionare fiind unul haotic, fara a respecta in niciun fel dispozitiile legale. Am putea chiar sa tragem concluzia ca nu cunoastem de ce au mai efectuat activitatile de sortare si numarare, din moment ce au mutat la final buletine de vot de la un partid la altul, si cunosteau inca dinainte rezultatul generic pe care urma sa il consemneze in inscrisurile electorale.Am putea sa consideram ca sortarea si numararea buletinelor de vot au fost realizate, in multe cazuri, doar pentru a crea aparenta de corectitudine, ca legea le impunea sa le efectueze, insa ei stiau exact ceea ce trebuia facut in realizarea scopului urmarit. De ce au facut aceste fraude? Doar pentru a servi interesele inculpatului XX (n.r. primarul Marin Voicu), pentru ca acesta sa isi pastreze nivelul de legitimitate, pentru a-l exclude pe numitul XX din consiliul local, pentru a-si consolida pozitia sa in calitate de nou membru de partid si a-si crea un ascendent politic la nivel judetean prin obtinerea unui rezultat bun pentru partidul pe care il reprezenta", se precizeaza in motivarea Tribunalului.Instanta noteaza ca, in urma demersurilor inculpatilor, ALDE , care trebuia sa obtina doua pozitii in noul Consiliul Local al comunei Ciorani, nu a mai obtinut niciun mandat "Din probele administrate reiese fara dubiu ca aceste principii elementare de drept si democratie au fost ignorate cu totul de catre inculpati, care, prin actiunile lor, au invalidat practic optiunile cetatenilor votanti, cu influenta directa si decisiva asupra rezultatelor sufragiului - unul dintre partidele participante a pierdut reprezentantii in consiliul local, fiind inlaturat complet de la noua constituire a acestei structuri a administratiei locale, contrar optiunii liber exprimate de cetateni prin participarea la vot. (...) Interesul fraudarii votarii a fost sa faca imposibila obtinerii unor mandate de consilier local de catre formatiunea XXXX, dintre care unul i-ar fi fost atribuit in mod cert numitului XX, persona non grata pentru candidatul XX", se arata in documentul citat.Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alti 15 inculpati din dosarul fraudarii alegerilor locale din septembrie 2020 au fost arestati preventiv, iar in cazul celui de-al 17-lea inculpat, Tribunalul Prahova a dispus masura arestului la domiciliu.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu lucratorii de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova - Serviciul investigatii criminale, au efectuat, anterior, 18 perchezitii domiciliare intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de falsificarea documentelor si evidentelor electorale.In urma descinderilor, 17 persoane, inclusiv primarul Marin Voicu, au fost duse la audieri, fiind ulterior retinute."Cu ocazia alegerilor locale din data de 27.09.2020, membrii sectiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean si presedintelui Consiliului Judetean, inserand in aceste inscrisuri date neconforme cu realitatea. In fapt, a fost diminuat numarul voturilor obtinute de unii candidati/formatiuni politice in defavoarea altor candidati/formatiuni politice", preciza Parchetul intr-un comunicat.