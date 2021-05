Cinci batrani, trimisi in judecata pentru violarea repetata a unei adolescente. Liderul grupului era cantaret bisericesc

Capul rautatilor, un canteret bisericesc

Magistratii de la Judecatoria Piatra-Neamt au finalizat procedura de Camera preliminara in acest dosar penal si au dispus ca procesul poate incepe.Judecata batranilor nu va fi publica, din cauza varstei fragile a victimei, cei cinci perversi fiind acuzati de comiterea a nu mai putin de 19 fapte de viol si a doua tentative.In acest caz, un barbat a fost arestat in luna noiembrie 2020 , apoi ancheta a scos la iveala si vinovatia altor patru, arestati in luna decembrie 2020. Ulterior, judecatorii au decis inlocuirea masurii arestului preventiv cu arest la domiciliu, unul dintre ei intorcandu-se dupa gratii dupa ce a incalcat conditiile impuse.Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut pe parcursul unui an si jumatate, din vara lui 2019 si pana in decembrie 2020, intr-o comuna de langa Piatra Neamt.Indivizii au profitat de naivitatea fetitei de 10 ani si de starea de saracie a familiei acesteia, ademenind-o cu sume modice de bani pentru a intretine cu ea relatii sexuale orale.Totul a iesit la iveala dupa ce s-a aflat in comuna despre comportamentul deviant al "capului rautatilor" acestui dosar, Ion Ciudin, un individ contestat chiar de satenii sai. Fetita a detaliat trauma prin care a trecut in fata celor care au consiliat-o psihologic, iar de aici lucrurile au decurs usor pentru anchetatori care au lucrat dosarul cauzei.Ion Ciudin are 61 de ani si in trecut a fost canteret bisericesc la lacasul de cult din comuna de domiciliu, slujba pe care si-a pierdut-o din cauza unei aventuri amoroase cu o femeie. Ulterior a slujit la un schit de calugari, pana cand a intalnit copila, vecina cu el de casa, si a amagit-o. Iar prin intermediul lui au profitat de ea si consatenii lui mai in varsta, unii chiar aproape de varsta nonagenara.Despre fata de 10 ani se stie ca este singurul copil al unei familii care se zbate la limita saraciei, cu parinti alcoolici si unde scandalurile se tin lant.Potrivit Codului Penal, faptele ca aceasta, de care sunt invinuiti cei cinci, respectiv act sexual oral, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepsesc, in cazul in care victima este minora, cu inchisoarea de la 5 la 12 ani.