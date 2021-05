Cum au fost descoperiti doi angajati ai unei primarii ca au furat banii din taxe si impozite. Contribuabilii si-au pastrat chitantele

Unul dintre ei a primit doi ani si patru luni, plus 80 de zile munca in folosul comunitatii la Primaria Adjud sau o biserica locala, iar cel de-al doilea doi ani si zece luni de inchisoare cu suspendare, cu acelasi numar de zile de munca neremunerata.Faptele provin din anul 2014-2017, cand cei doi fosti angajati au reusit sa-si puna deoparte in buzunare, din banii contribuabililor, 30.000 de lei, respectiv 50.000 de lei. Ei au fost descoperiti destul de simplu, intrucat localnici s-au trezit ca li se imputa neplata taxelor si impozitelor, in conditiile in care se stiau cu obligatiile la zi.Cei doi au crezut totusi ca nu vor fi prinsi, dar au lasat urme in sistemul informatic al primariei unde lucrau. Ei au sters din aplicatie peste 450 de chitante emise localnicilor care si-au platit darile si care si-au pastrat la randul lor chitantele primite de la unitatea administrativ teritoriala.Plangerea impotriva lor a fost facuta chiar de catre primar, care a apelat si la un expert contabil pentru a afla cum s-a produs tarasenia."Conducerea primariei a constatat cu intarziere insusirea contravalorii chitantelor anulate nejustificat de catre cei doi inculpati, respectiv sfarsitul anului 2017 - inceputul anului 2018, cand mai multi contribuabili au venit sa-si achite datoriile la sediul primariei si au constatat ca figureaza in aplicatii, in continuare, cu datorii aferente anilor trecuti. O parte dintre acesti contribuabili au pastrat chitantele eliberate si anulate si le-au prezentat, in original, la primarie.Urmare a masurilor dispuse de conducerea primariei, personalul de specialitate a procedat la verificarea spatiului de lucru din programul informatic al celor doi utilizatori (inculpati). In baza de date a aplicatiei informatice se regasesc stocate operatiunile de anulare a chitantelor, fapt care a permis intocmirea "listei contribuabililor ale caror chitante electronice au fost emise si anulate" pentru fiecare operator in parte", se arata in motivarea solutiei de condamnare.Desi si-a recunoscut fapta si chiar a achitat si prejudiciul, unul dintre fostii angajati nu a primit clementa, judecatorii respingand acordul de recunoastere a vinovatiei.In schimb, cel de-al doilea condamnat in dosar a plecat in strainatate si a fost judecat in lipsa. Acesta nu a platit nimic din prejudiciu, dar prin pedeapsa de zilele trecute va fi obligat sa restituie sumele cu care a prejudiciat bugetul comunei.