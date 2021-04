Traficul de minori, sclavia, tortura si pornografia infantila devin infractiuni imprescriptibile. Senatul a modificat Codul Penal

"Finalitatea urmarita de prezentul proiect de lege este de a asigura dreptul la indeplinirea actului de justitie pentru toti supravietuitorii actelor de agresiune sexuala, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, pornografie infantila si tortura, indiferent de timpul scurs de la savarsirea infractiunii si pana la momentul depunerii plangerii penale, intrucat urmarile unor astfel de fapte sunt, de asemenea, imprescriptibile, victimele suferind de pe urma acestor fapte pentru tot restul vietii, dar si pentru a aduce actul de justitie la efectele scontate si drepte - pedepsirea reala a infractorilor", se explica in expunerea de motive a propunerii legislative. Initiatorii, un grup de parlamentari PNL si USR PLUS , subliniaza ca traficul de minori, traficul de persoane, proxenetismul, agresiunile sexuale impotriva minorilor, pornografia infantila reprezinta "fapte grave", care "afecteaza, in mod iremediabil, integritatea fizica si psihica a persoanelor care le cad victime ".Proiectul reglementeaza si o noua infractiune, inclusa la art. 266, care prevede ca "fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra vietii, de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertatii si integritatii sexuale savarsite fata de un minor, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani". Printr-un amendament al Comisiei juridice, a fost indreptata o eroare materiala din Codul penal de la articolul vizand pornografia infantila. In noua forma, se sanctioneaza, prin majorarea cu o treime a limitelor speciale ale pedepselor in forma agravanta, si cazurile in care fapta este savarsita de persoane care au mai comis anterior o infractiune contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor.Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.