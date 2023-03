Judecator CSM: Populatia ar trebui avertizata la eliberari masive de detinuti

Judecatorul Cristi Danilet, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a povestit experienta pe care a avut-o intr-un tren care pleca din Iasi, dupa ce s-a intalnit cu un fost detinut, proaspat eliberat din inchisoare de noul Cod Penal.

Danilet a relatat intamplarea pe pagina sa de Facebook, in a doua zi de la intrarea in vigoare a modificarilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala.

Ucigasul unei fetite de 8 ani din lasi, ajutat de noul Cod sa scape de inchisoare

"Ajung la gara, in Iasi. E un ger de crapa pietrele. Ma urc in trenul spre Bucuresti si vine la mine un individ, imbracat cu o gecuta de fas, tremurand. Ma roaga sa ii dau ceva banuti sa isi plateasca drumul spre Vaslui.

Il intreb de unde vine si imi spune 'Acum m-am liberat din puscaria din Copou. S-a schimbat Codul Penal'. Gata, m-am prins:). 'Pai la plecare din penitenciar ai primit bani de drum de la stat', ii spun eu. A ingaimat nu stiu ce si a plecat", a precizat judectaorul.

Ads

Efectele noului Cod Penal: Au inceput deja eliberarile - Primul detinut care a iesit din inchisoare

Acesta a realizat atunci ca populatia nu stie foarte multe despre viata din puscarii si ca oamenii ar trebui avertizati in cazul unor "eliberari masive", cum este cea la care asistam de la 1 februarie.

"Realizez ca lumea nu stie mai nimic de viata din penitenciar si de modul in care detinutii pot fi scosi la munca sau liberati. Ma mai gandesc ca la eliberari masive de detinuti cu ocazia unor modificari ale Codului penal sau gratieri, poate populatia ar trebui cumva avertizata...

Din experienta mea: in perioada rece, multi din cei liberati din penitenciar aleg sa comita o infractiune pentru a se intoarce inapoi, acolo unde au cazare asigurata si mancare cu minim 2.000 calorii zilnic", a completat Cristi Danilet.

Efectele noului Cod Penal: 122 de detinuti au iesit din inchisoare in prima zi

In primele doua zile de la intrarea in vigoare a noilor prevederi, peste 250 de detinuti au fost eliberati sau au primit pedepse mai usoare, in timp ce minimim 1.000 de dosare au fost trimise instantelor din tara.

D.T.