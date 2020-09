Initiativa VedemJust, in fata valului de agresiuni ale copiilor: Minorii sa raspunda in functie de existenta discernamantului, nu de varsta lor

Asociatia sustine ca aceasta modificare este necesara in contextul in care se poate observa o crestere a numarului actelor de agresiune indreptate impotriva oamenilor strazii, a parintilor, a profesorilor, dar si a altor copii.Statistic vorbind, societatea romaneasca a inregistrat in ultimii zece ani un trend ascendent cu privire la numarul de minori autori, dar si victime ale unor fapte ilicite. Presa abunda de stiri privind minori care lovesc alti minori sau agreseaza adulti. Exista minori care talharesc, violeaza sau chiar omoara alte persoane. Actele de agresiune se indreapta uneori impotriva oamenilor strazii, a parintilor, a profesorilor, dar si a altor copii. In mod inacceptabil, sunt minori care filmeaza astfel de acte si le posteaza pe retelele de socializare in loc sa anunte autoritatile, sustin cei de la VedemJust.Acestia sustin ca sunt necesare masuri atat pe aria de preventie cat si pe cea de sanctionare."Pe de o parte, in toate scolile din Romania ar trebui predata materia "Educatie juridica": elevii ar trebui instruiti cu privire la responsabilitati si interdictii, proceduri si sanctiuni, respectiv efecte ale incalcarii regulilor din scoala si societate. De altfel, de peste cinci ani asociatia noastra dezvolta un program de acest gen, astfel ca incepand cu acest an scolar peste 100 de unitati scolare au aceasta materie inglobata ca optional in curriculumul scolar.Insusirea informatiilor legale inca de la o varsta frageda ar intari responsabilitatea copiilor, ar creste gradul de constientizare care ar duce la scaderea infractionalitatii juvenile, dar ar oferi si solutii cu privire la protectia drepturilor lor atunci cand sunt incalcate. Asociatia noastra pune la dispozitia cadrelor didactice programa pentru aceasta materie si suportul de curs pe site-ul www.educatiejuridica.ro.Respectarea drepturilor copiilor si gestionarea cazurilor cu minori delincventi revine in fiecare judet Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Serviciile oferite de DGASPC sunt insa inadecvate si resursele de care dispun sunt limitate - personal redus, locuri de cazare insuficiente, programe de reabilitare formale. Ca urmare, Guvernul si autoritatile ar trebuie sa adopte o politica clara in acest sens si, mai ales, sa monitorizeze atent implementarea acestei strategii", se arata intr-un comunicat de presa al VedemJust.Pe latura sanctiunilor,"Legislatia din Romania prevede ca pot fi supusi unei investigatii penale numai persoanele care au implinit varsta de 14 ani, dar chiar si in acest caz numai daca au discernamant, care trebuie stabilit prin expertiza medico-legala psihiatrica; peste varsta de 16 ani se presupune ca orice persoana are discernamant. Din cauza acestei reglementari se ajunge la situatia ca minorii cu varsta sub 14 ani care comit fapte grave sa fie supusi cel mult unei supravegheri din partea familiei sau, eventual, plasati intr-un centru specializat, la propunerea DGASPC.Membrii VeDem Just cred ca nu trebuie ignorata realitatea: in ziua de azi multi minori ating un grad de dezvoltare psihica la o varsta mai scazuta decat cea a minorilor din urma cu cateva decenii. In plus, nu vedem cum gradul de constientizare de catre minori a faptelor comise si a urmarilor acestora poate fi apreciat global prin lege, in loc de a fi analizat de la caz la caz - de aceea, sub aspectul discernamantului, nu suntem convinsi ca trebuie facuta prin lege o distinctie intre minorul de 14/16 ani fara o zi si cel care tocmai a sarbatorit implinirea acestei varste.De aceea, credem ca in privinta raspunderii penale pentru infractiunile comise de un minor ar trebuie ca statul sa adopte o alta viziune, adaptata la nivelul actual de dezvoltare a noii generatii: indiferent de varsta minorului (sub 14 ani sau peste aceasta varsta), acesta sa poata fi tras la raspundere penala atat timp cat s-a stabilit prin expertiza medico-legala psihiatrica ca are discernamant. Aceasta ar permite ca minorii sub varsta legala din prezent, dar care au comis fapte grave, sa fie internati in locuri speciale pentru minorii infractori, nu sa fie lasati in libertate, cum se intampla in prezent", se mai arata in comunicatul VedemJust.