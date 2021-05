Preotul in mainile caruia a murit un bebelus la botez jubileaza dupa verdictul medicilor legisti. Cat conteaza vaccinarea copiilor in primele zile de la nastere

Acestia afirma ca moartea copilului a fost non- violenta si s-a datorat insuficientei respiratorii pe fondul unei pneumonii interstitiale.Preotul a facut zilele acestea si primele declaratii dupa moartea bebelusului, dupa publicarea raportului medico-legal care ii este favorabil."Eu stiu sa fac un botez. N-a fost primul botez. Nu numai ca nu au spus ca este bolnav, dar si acum afirma ca copilul acesta a fost perfect sanatos, desi IML arata clar bolile de care suferea copilul. Vor sa scoata pe toata lumea vinovata, mai putin pe ei. Eu nu caut vina nimanui", a spus preotul Alexandru Mazarache, potrivit G4media.Totusi, in urma necropsiei legistii au mai consemnat in raport ca bebelusul era nascut prematur, "nevaccinat si nedispensarizat".Se pune intrebarea daca aceasta moarte violenta, survenita dupa ce copilul a inghitit apa din cristelnita unde a fost scufundat de preot are legatura cu faptul ca nu i s-au administrat vaccinurile si ca nu era inscris la medicul de familie.Un raspuns pe care vor cauta sa-l afle si procurorii, in conditiile in care nu este demonstrat stiintific acest lucru, desi refuzul parintilor de a-si vaccina pruncul nu denota ca au inteles importanta imunizarii unui copil inca de la nastere.Potrivit protocoalelor in vigoare, dupa nastere, in spital, un copil trebuie vaccinat impotriva hepatitei, iar la externare, impotriva tuberculozei.La prima zi dupa nastere, bebelusul ar trebui sa primeasca prima doza de vaccin pentru a fi protejat de hepatita B. Vaccinul actioneaza ca o plasa de siguranta, reducand riscul ca bebelusul sa contracteze boala de la parinti sau de la alti membri de familie care nu stiu ca sunt infectati cu hepatita B. Daca este externat, se administreaza o doza de vaccin polio trivalent oral imediat.Un medic epidemiolog spune ca nu crede ca bebelusul a murit din cauza ca nu era vaccinat."Nu vad nicio legatura, sunt doua vaccinuri, hepatita B si BCG impotriva infectiei turbeculoase. Abia apoi incep vacinurile dupa doua luni. Sigur ca putea contacta orice viroza care se putea lasa cu o penumonie, dar nu vad legatura. Daca medicii legisti au vrut sa faca un mesaj provaccinare nu stiu cat le-a iesit, eu nu as fi facut asta.Pneumoniile sunt zgomotoase, parintii ar fi trebuit sa-si dea seama", ne spune medicul Diana Sotarca.Medicul este de parare totusi ca vaccinurile cresc intotdeauna imunitatea unui copil, doar ca parintii sunt cei care isi dau consimtamantul inainte de vaccinare si trebuie sa semneze un formular de informare.Ulterior, acestia vor nota vaccinurile administrate, iar parintii sunt informati cu privire la data urmatoarei vaccinari.Medicul urgentist care a facut manevrele de resuscitare asupra copilului declara ca i-a scos din plamani 110 ml de lichid de consistenta apei. Tatal a declarat ca micutul Iustin a fost alaptat chiar inainte de botez. Acesta a declarat ca va cere contraexpertiza.Iustin s-a nascut prematur la Spitalul Judetean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava. A fost externat pe 5 ianuarie a.c. si a fost botezat pe 31 ianuarie, in biserica "Sf. Constantin si Elena", din cartierul Zamca al municipiului Suceava.Bebelusul in varsta de o luna si jumatate a intrat in stop cardio-respirator duminica, 31 ianuarie, in timp ce era botezat la o biserica din Suceava, a murit luni dimineata, 1 februarie.Initial, politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar in noile conditii fapta va fi incadrata la ucidere din culpa.Bebelusul a fost resuscitat in biserica, dupa ce a fost scufundat de preot in cristelnita. Acesta a fost readus la viata, dar starea sa era foarte grava. El a fost transportat la spital in stare grava.Atunci cand bebelusul urma sa fie botezat, respectiv udat cu apa din cristelnita bisericii "Sf. Constantin si Elena" din orasul Suceava, preotul l-a scufundat de mai multe ori in apa, iar acesta a aspirat foarte multa apa.Anchetatorii au decis ca preotul care l-a botezat pe bebelusul de sase saptamani din Suceava, sa fie cercetat penal pentru ucidere din culpa.