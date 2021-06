Raspunderea penala pentru infractiuni de trafic si exploatare, agresiune sexuala, tortura asupra minorilor nu se prescrie

De asemenea, proiectul prevede marirea pedepselor in cazul nedenuntarii infractiunilor.S-au inregistrat 293 de voturi "pentru".Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Codului penal, in sensul stabilirii caracterului imprescriptibil al raspunderii penale pentru anumite infractiuni de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile prevazute la art. 209, 210, 211 si 213, pentru infractiunile de agresiune sexuala de la art. 219, tortura de la art. 282. De asemenea, se majoreaza pedeapsa pentru infractiunea de nedenuntare si se incrimineaza nedenuntarea infractiunilor de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile sau a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale savarsite fata de un minor sau care au avut ca urmare moartea unui minor."Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor prevazute la art. 209 - 211, art. 213, art.218 - 220 si art. 282", prevede proiectul adoptat.In cazul altor infractiuni de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile si al infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale savarsite fata de un minor "termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a devenit major". "Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data decesului", au mai stabilit deputatii.Fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra vietii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani, fata de inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda , cum este in prezent.Deputatii au introdus un articol nou care prevede ca "fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertatii si integritatii sexuale savarsite fata de un minor, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani".Totodata, proiectul stabileste ca se vor majora cu o treime limitele speciale ale pedepselor in cazul faptelor de pornografie infantila savarsite de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor sau in cazul in care fapta a pus in pericol viata minorului.Camera Deputatilor este for decizional.