Se schimba Codul penal la infractiunea de violenta in familie. Impacarea partilor nu mai inlatura raspunderea penala. Proiectul intra la vot final

Deputatii Comisiei juridice au dat astfel raport favorabil proiectului de lege care are ca obiect de reglementare modificarea art. 199 din Legea 286/2009 privind Codul penal, in sensul stabilirii ca, in cazul infractiunilor prevazute la art. 193 - Lovirea sau alte violente si la art. 196 - Vatamarea corporala din culpa, savarsite asupra unui membru al familiei, impacarea sa nu mai inlature raspunderea penala, asa cum este reglementata in prezent.Potrivit unui amendament al PNL si USR , "in cazul infractiunilor prevazute in art. 193 si art. 196 savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu".Proiectul se afla pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri, fiind adoptat de Senat