Un sofer baut a provocat doua accidente rutiere intr-un interval de cateva ore

Soferul pitestean a ajuns in atentia politistilor sambata seara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul national 73.Politistii care au facut cercetarea la locul accidentului au constatat ca pitesteanul, in varsta de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre Mioveni catre Pitesti, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit parapetul care desparte sensurile de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, in aceeasi directie de mers.In urma impactului, celalalt sofer implicat, de un barbat de 24 de ani, din Maracineni si o pasagera aflata i masina condusa de acesta au fost raniti si dusi la spital."In urma cercetarilor efectuate de politisti, a reiesit faptul ca, anterior, barbatul de 55 de ani fusese implicat intr-un alt eveniment rutier, fara victime , pe DN 73 E, cu un alt autoturism, condus de un barbat de 29 de ani, din Mioveni, dar si-a continuat deplasarea. In urma testarii tuturor conducatorilor auto din cele doua evenimente rutiere cu aparatul etilotest, pentru barbatul de 55 de ani, acesta a indicat o valoare mai mare decat limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat", informeaza Politia judeteana Arges.Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa, iar verificarile continua pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-au produs cele doua accidente.