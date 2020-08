ANM a emis cod portocaliu de furtuni pentru 12 judete. Weekend cu instabilitate atmosferica accentuata in aproape toata tara

Potrivit meteorologilor, in intervalul 15 august, ora 12:00 - 16 august, ora 6:00, in sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, precum si in Carpatii Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali vor cadea averse, insotite de descarcari electrice si vant intens. Cantitatile de precipitatii vor depasi 30 - 40 l/mp si, pe arii restranse chiar 50 - 70 l/mp.De asemenea, in intervalul 15 august (ora 10:00) - 16 august (ora 10:00), meteorologii au emis avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata (averse, descarcari electrice, vijelii, grindina), in cea mai mare parte a tarii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de precipitatii de peste 20 - 25 l/mp si, pe arii restranse chiar 40 - 60 l/mp.ANM informeaza ca instabilitatea atmosferica va continua sa fie accentuata, intreaga zi de duminica, pana noaptea la ora 23:00, in majoritatea regiunilor, dar indeosebi in jumatatea de vest a tarii.