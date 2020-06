ANM: Cod portocaliu, cantitati insemnate de precipitatii. Instabilitate atmosferica accentuata, intreaga saptamana

Ziare.

, valabil pana maine dimineata la ora 10, anunta-frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina, vijelii- in cea mai mare parte din tara. Cantitatile de precipitatii vor depasi 20...25 l/mp, pe arii restranse chiar 40...50 l/mp.intra in vigoare astazi la pranz, la ora 12, si este valabil pana diseara, la ora 23.In acest interval -dupa-amiaza zilei de miercuri (17 iunie), inceputul noptii de miercuri spre joi (17/18 iunie)- in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat, local si in Oltenia, Muntenia si Moldova, vor fi perioade cu, in care se vor acumula. Deasemenea, vor fiMeteorologii spun ca, iar cantitatile de precipitatii vor depasi 25...30 l/mp, chiar 40-60 l/mp, pe arii restranse.Astfel ca, de maine dimineata, pana sambata dimineata, intreaga tara ramane sub avertizare cod galben , de instabilitate atmosferica accentuata.Foarte importante sunt si avertizarile now casting, de vreme severa imediata.Cu siguranta, saptamana aceasta ele vor fi din belsug si va trebui sa fim foarte atenti la ele.