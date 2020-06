ANM: Nou cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi insemnate cantitativ, pana vineri dimineata. Vremea ramane instabila si in weekend

Ziare.

"Aversele torentiale au produs inundatii in 39 de localitati din 19 judete. In ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 102 case, 151 de curti si 236 beciuri/subsoluri. Cele mai afectate judete de aversele torentiale sunt Bistrita-Nasaud si Hunedoara. De asemenea, cele 152 de persoane evacuate preventiv din locuinte, la data de 23 iunie a.c., raman relocate, temporar, la rude si in spatiile puse la dispozitie de autoritatile locale, astfel: 81 persoane in loc. Baranca/BT, 40 persoane in Aiud/AB, 26 persoane in Rodna/BN, 3 persoane in Fenes si Teregova/CS si 2 persoane in Valea Viseului/MM", anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ( IGSU ).Traficul rutier este blocat pe 2 drumuri judetene (DJ 668 si DJ 668A/HD), restrictionat pe 1 drum judetean (DJ 153/MS) si temporar blocat pe 3 drumuri nationale (DN 10/CV, DN 28/IS si DN 17B/NT) si 1 drum judetean (DJ 142/MS).La acest moment, se desfasoara interventii in 4 judete -Arad, Bistrisa Nasaud, Hunedoara si Mures- pentru evacuarea apei din case, beciuri/subsoluri, curti, precum si pentru refacerea terasamentelor cailor rutiere/feroviare afectate de viituri.Avertizarea cod portocaliu vizeaza mai bine de jumatate din tara, pana diseara, la ora 23:00, iar avertizarea cod galben, pentru 18 judete, plus Municipiul Bucuresti, ramane in vigoare pana vineri dimineata.Asadar, in intervalul 25 iunie, ora 10:00 - 26 iunie, ora 2:00, in special dupa-amiaza si in prima parte a noptii (25/26 iunie), instabilitatea atmosferica va fi accentuata -Meteorologii precizeaza cain vestul, centrul nordul tarii, precum si in zonele montane.