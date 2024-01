Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina vor fi, pana duminica seara, in centrul, nord-estul si sudul tarii, precum si in zonele de deal si de munte.

Potrivit unei informari a Administratiei Nationale de Meteorologie, duminica, in special dupa-amiaza si in primele ore ale serii, vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata.

In zonele de deal si de munte, precum si in regiunile centrale, nord-estice si local in cele sudice vor fi averse ce pot avea caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, trecator cu aspect de vijelie si, in unele zone, caderi de grindina.

Cantitatile de apa vor depasi local 15 litri pe metru patrat si izolat 30-35 de litri pe metru patrat.

Cod portocaliu de inundatii

De asemenea, hidrologii au emis o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila duminica, pana la ora 18.00, pe raurile din bazinul hidrografic Elan, in judetul Vaslui. Sub avertizare cod portocaliu de inundatii sunt si raurile Barlad si Bahlui, in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Vrancea.

Potrivit avertizarii cod portocaliu emise duminica de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate si a celor prognozate, se pot produce scurgeri pe versanti, viituri rapide pe raurile mici si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de inundatii pe raurile din bazinul hidrografic Elan, in zonele bazinului superior si mijlociu, din judetul Vaslui.

Inundatii locale se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic superior al raului Elan.

O avertizare cod portocaliu de inundatii a fost emisa, sambata, si pentru raul Barlad, in bazinul superior si pe afluentii din bazin mijlociu si inferior, din judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau si Vrancea, fiind valabila pana duminica, la ora 12.00.

Tot pana duminica, la ora 12.00, sunt sub avertizare cod portocaliu si raurile din bazinul hidrografic Bahlui, in judetul Iasi.

Ploile au facut prapad

Pana acum, sapte judete au fost afectate in urma ploilor si inundatiilor, 69 de persoane din judetele Neamt, Vaslui si Bacau au fost evacuate, zeci de drumuri, case, gradini si curti au fost inundate si mii de locuinte din 11 localitati au ramas fara energie electrica.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, judetele Cluj, Bacau, Bihor, Iasi, Neamt, Satu Mare si Vaslui au fost afectate in urma ploilor si inundatiilor.

Pompierii si politistii au intervenit pentru evacuarea preventiva a 69 de persoane, dintre care 33 din judetul Neamt, 33 din Vaslui si trei din Bacau, acestea fiind cazate in spatiile puse la dispozitie de autoritatile locale sau la rude.

In urma inundatiilor, pompierii, politistii si echipele de voluntari au intervenit pentru scoaterea apei din case, gradini si curti, decolmatarea fantanilor si indepartarea aluviunilor de pe drumuri.

In judetul Bacau, circulatia este intrerupta pe DN 2F Bacau-Vaslui, dupa ce o viitura a afectat doua poduri alaturate acestui drum, din localitatea Straminoasa.

In judetul Vaslui, pe DJ 241C, intre localitatile Dragomiresti si Doagele, un podet a fost distrus, accesul fiind deviat pe rute ocolitoare doar pentru pietoni si atelaje agricole.

Unsprezece localitati au ramas mai multe ore nealimentate cu energie electrica, fiind afectati 3.175 de consumatori. Duminica dimineata mai erau nealimentate cu energie electrica sase localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Bacau si Galati, fiind afectati 2.041 de consumatori. Echipele de interventie lucreaza pentru remedierea defectiunilor.

In judetele afectate in urma inundatiilor au intervenit, in ultimele 24 de ore, peste 600 de pompieri si politisti, cu aproximativ 270 mijloace tehnice, acestia fiind ajutati de serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

Dupa emiterea avertizarilor cod rosu si portocaliu de inundatii, au fost activate echipajele de interventie de la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta ale judetelor Bacau, Galati, Neamt, Suceava, Timis si Vaslui.

Pentru interventiile in urma inundatiilor din judetele Bacau si Vaslui au fost trimise echipaje cu motopompe de mare capacitate si camioane din judetele Harghita, Galati, Buzau si Covasna.

DN 2F Vaslui-Bacau, inchis circulatiei dupa ce o viitura a rupt un pod din beton

Drumul national DN 2F Vaslui - Bacau a fost inchis circulatiei, duminica, dupa ce o viitura a rupt un pod provizoriu din beton la limita dintre judete. Mai multe echipaje de politisti se afla in zona pentru a dirija traficul, conducatorii auto care circula intre cele doua municipii resedinta fiind intorsi din drum.

O viitura puternica pe raul Tutova, care e depasit cota de pericol ]n dreptul comunei bacauane Plopana, a rupt podul provizoriu din beton de la limita dintre judetele Vaslui si Bacau, de pe drumul national DN 2F. In aceste conditii, traficul rutier pe sectorul dintre localitatile Straminoasa (Bacau) si Vladia (Vaslui) a fost inchis circulatiei duminica, iar mai multe echipe de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere lucreaza pentru refacerea podului.

"Practic, doua din cele patru casete din beton de 3x3 metri au fost date peste cap de varful de viitura, iar drumul s-a prabusit in jurul acestora. Podul provizoriu a fost subdimensionat si nu a putut sa preia cantitatea mare de precipitatii, in conditiile in care in amonte a plouat peste 90 de litri pe metru patrat intr-un timp relativ scurt", a declarat, duminica, pentru News.ro directorul Serviciului de Gospodarire a Apelor Vaslui, Gheorghe Chelsoi.

Mai multe echipaje de politisti se afla in zona de o parte si cealalta a podului distrus de viitura, pentru a dirija traficul rutier. Conducatorii auto care circula intre municipiile Vaslui si Bacau sunt intorsi din drum pe raza comunelor Dragomiresti si Plopana.

Reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spera ca, pana la finalul zilei de duminica, podul sa fie refacut astfel incat sa poata fi reluat traficul rutier intre judetele Vaslui si Bacau.