Avertizari de inundatii pe rauri din 30 de judete. Cod Portocaliu in bazinele hidrografice a 24 de rauri

Potrivit hidrologilor, pe fondul avertizarii Cod portocaliu, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale Cotelor de pericol.In intervalul 04.07.2020 ora 12:00 - 06.07.2020 ora 24:00 fenomene similare se vor inregistra pe raul Prut - sector aval Ac. Stanca Costesti, ca urmare a tranzitarii in regim controlat prin Ac Stanca Costesti a viiturilor formate anterior in amonte de intrarea in tara (judetele: Botosani, Iasi, Vaslui si Galati).De asemenea, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod galben de inundatii, valabila in intervalul 04.07.2020 ora 12:00 - 06.07.2020 ora 18:00.