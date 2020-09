Cod portocaliu de averse si descarcari electrice pentru mai multe localitati din zona Moldovei

Astfel, pana la ora 11:00, in judetele Galati (localitatile: Tecuci, Liesti, Pechea, Matca, Cudalbi, Targu Bujor, Corod, Umbraresti, Munteni, Barcea, Ghidigeni, Draganesti, Mastacani, Fartanesti, Tudor Vladimirescu, Ivesti, Draguseni, Beresti-Meria, Slobozia Conachi, Fundeni, Beresti, Gohor, Grivita, Cavadinesti, Valea Marului, Foltesti, Cuza Voda, Scanteiesti, Cuca, Baleni, Namoloasa, Negrilesti, Balasesti, Rediu, Certesti, Costache Negri,Corni, Varlezi, Vladesti, Baneasa, Balabanesti, Suceveni, Jorasti, Smulti, Radesti, Oancea, Suhurlui si Movileni), Vrancea (in: Vulturu, Suraia si Nanesti) si Vaslui (in: Barlad, Husi, Zorleni, Murgeni, Falciu, Stanilesti, Banca, Berezeni, Duda-Epureni, Vinderei,Padureni, Dranceni, Lunca Banului, Vetrisoaia, Rosiesti, Muntenii de Jos, Tutova, Perieni, Hoceni, Epureni, Albesti, Grivita, Costesti, Malusteni, Bogdanesti, Dimitrie Cantemir, Oltenesti, Ivesti, Tatarani, Suletea, Deleni, Bacani, Vutcani, Gagesti, Viisoara, Blagesti, Cretesti, Dodesti, Fruntiseni, Pochidia, Pogonesti, Alexandru Vlahuta, Ibanesti, Bogdanita si Ciocani) se vor semnala averse care vor depasi local 35 - 40 l/mp, insotite de frecvente descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maxim sase ore, mentioneaza ANM.