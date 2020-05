Cod portocaliu de furtuna in mai multe judete, dublat de coduri galbene pentru aproape toata tara: Vantul va bate cu pana la 100 km/h

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Astfel,. In intervalul mentionat, vor fi intensificari puternice ale vantului, cu viteze la rafala in general, cuprinse intre 80 si 100 km/h si vijelii.Se mentine atentionarea cod galben, valabila aproape toata ziua de marti.In intervalul mentionat, in Oltenia si Transilvania, precum si in vestul si centrul Munteniei (judetele Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ilfov si in zona Municipiul Bucuresti) vantul va avea intensificari temporare, cu viteze la rafala cuprinse, in general, intre 55 si 65 km/h si izolat peste 70 km/h. In zona montana inalta vantul va sufla tare, cu peste 90...100 km/h.Local, in zonele deluroase si montane, precum si in centrul teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice si izolat grindina.Aversele vor putea avea si caracter torential, iar izolat cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp.De asemenea, tot de la 09:00 a intrat in vigoare un cod galben valabil pentru Moldova, Dobrogea si estul Munteniei. Astfel, in intervalul mentionat, in Moldova, Dobrogea si in estul Munteniei (judetele Buzau, Braila, Ialomita si Calarasi) local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin vijelii, intensificari ale vantului cu viteze, in general, cuprinse intre 65...75 km/h, grindina, averse ce pot avea si caracter torential si descarcari electrice.In Bucuresti, marti, vremea se va mentine calduroasa, dar vantul se va intensifica treptat si va atinge la rafala viteze de 55...65 km/h.Cerul va fi variabil, cu unele innorari spre seara cand vor fi posibile descarcari electrice si vijelie. Temperatura maxima va fi de 29...30 de grade.A.G.