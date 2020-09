Cod portocaliu de furtuni in mare parte din tara

Specialistii ANM au emis doua coduri de vreme rea. Este vorba despre un cod galben valabil in intervalul 25 septembrie, ora 23:00 - 27 septembrie, ora 06:00. Sunt vizate cantitati de apa insemnate, instabilitate atmosferica temporar accentuata si intensificari ale vantului. Fenomenele vor afecta judetele din estul, sudul si vestul tarii.In intervalul mentionat va ploua in toate regiunile, iar cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, in cursul noptii de vineri spre sambata in regiunile vestice, sambata in nord-vest, centru, sud si la munte, iar seara si in prima parte a noptii de sambata spre duminica, in jumatatea de est a tarii.Se vor semnala averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina.Vantul se va intensifica treptat in toata tara, cu viteze la rafala in general de 45...60 km/h, iar in zona montana inalta de peste 100...110 km/h. In Moldova, Muntenia si Dobrogea, incepand din dupa-amiaza zilei de sambata, vor fi rafale de 60...80 km/h.Meteorologii au emis si unvalabil pentru 25 de judete din centrul tarii si mare parte din Oltenia. 25 de judete sunt sub incidenta acestei avertizari meteorologice valabile in intervalul 26 septembrie, ora 09:00 - 27 septembrie, ora 03:00.Specialistii spun ca trebuie sa ne asteptam la ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata.In zona de munte, precum si in Maramures, Transilvania si local in Oltenia, Muntenia si Moldova, va ploua abundent si vor fi intervale in care se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata (vijelii puternice, grindina si frecvente descarcari electrice). Cantitatile de apa vor depasi 50...60 l/mp si izolat 70...90 l/mp.O prognoza speciala a fost emisa si pentru zona municipiului Bucuresti. In intervalul 25.09.2020 ORA 23:00 - 26.09.2020 ORA 09:00, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi de 16...18 grade.In perioada 26.09.2020 ORA 09:00 - 27.09.2020 ORA 06:00, vremea se va mentine calda pentru ultima decada a lunii, dar va deveni instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si in prima parte a noptii, cand probabilitatea pentru vijelii puternice, frecvente descarcari electrice, grindina si averse ce vor avea si caracter torential, va fi ridicata. Cantitatile de apa vor fi, in general, intre 10 si 20 l/mp. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 29 de grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.