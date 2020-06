Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 33 de judete, pana luni dimineata

Ziare.

com

Codul portocaliu este in vigoare de duminica, ora 10:00, pana luni, la ora 6:00, in aproape toata tara, cu exceptia judetelor Caras-Severin, Gorj, Valcea, Giurgiu, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si municipiul Bucuresti.Potrivit meteorologilor, in dupa-amiaza zilei de duminica (21 iunie) si in cursul noptii de duminica spre luni (21/22 iunie), in Moldova, Maramures, Transilvania, Crisana, si local in Banat, Dobrogea si Muntenia, vor fi intervale de timp cu averse torentiale si se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50-80 l/mp. Vor fi si intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina.Totodata, de duminica, ora 10:00, pana luni, la ora 10:00, se vor afla sub Cod galben judetele Caras-Severin, Gorj, Valcea, Giurgiu, municipiul Bucuresti, si, partial, Constanta, Tulcea si Mehedinti.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20-25 l/mp si pe arii restranse 40-50 l/mp.De asemenea, incepand de luni, ora 10:00, pana miercuri, la ora 10:00, va fi in vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in toata tara, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si pe arii restranse 40-60 l/mp.