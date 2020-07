Cod portocaliu de inundatii prelungit pe raul Prut

"Administratia Nationala "Apele Romane" a primit avertizarile hidrologice Cod portocaliu si Cod galben emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) si le-a retransmis unitatilor sale bazinale din subordine, respectiv Administratiilor Bazinale de Apa (Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Prut-Barlad), care, la randul lor, au transmis avertizarile Sistemelor de Gospodarire a Apelor (aflate in subordinea Administratiilor Bazinale de Apa), precum si IJSU si autoritatilor locale. Codul portocaliu de pe raul Prut se prelungeste incepand de astazi de la ora 13:00 pana sambata la ora 24:00", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, echipele Apelor Romane tranziteaza viitura formata anterior pe raul Prut pe sectoarele din aval de acumularea Stanca-Costesti. "Liniile de aparare, respectiv zonele indiguite, aferente judetelor Iasi, Vaslui si Galati, sunt monitorizate de catre Apele Romane. Nu sunt semnalate probleme deosebite", se mentioneaza in comunicat.Totodata, INHGA instituie Cod galben in bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Caras, Nera, Prut."Incepand de astazi, 2 iulie, ora 14:00 si pana sambata, ora 24:00, datorita precipitatiilor abundente prognozate, INHGA anunta ca vor avea loc posibile depasiri ale cotelor de atentie (Cod galben). In aceasta perioada, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate", se mai spune in comunicat.Reprezentantii ANAR recomanda populatiei de a respecta indicatiile autoritatilor. "In aceasta perioada, oamenii trebuie sa evite sa desfasoare activitati in zona cursurilor de apa aflate sub avertizare. De asemenea, este interzisa traversarea prin zone neamenajate a cursurilor de apa aflate sub avertizare. Oamenii trebuie sa inteleaga faptul ca viata si siguranta lor sunt cele mai importante", a spus Ervin Molnar, directorul general al AN "Apele Romane".