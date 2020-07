Cod portocaliu de ploi torentiale in noua judete. Brasovul, printre judetele vizate

Potrivit ANM, in judetele Covasna, Harghita, Brasov, precum si in zona de munte a judetelor Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges vor fi intervale cu averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari puternice ale vantului (rafale de 70...90 km/h), vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40...50 l/mp.In judetele Mehedinti, Dolj si Olt, vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 55...65 km/h.In regiunile vestice, nordice si centrale vremea se va raci semnificativ, dar in cele sud-estice disconfortul termic se va mentine accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va mai atinge pragul critic de 80 de unitati.Pe de alta parte, un alt Cod portocaliu de furtuni va intra in vigoare duminica seara la ora 18:00 si va viza judetele Vrancea, Galati, Braila, Buzau, Prahova, Dambovita, Covasna si zona de munte a judetelor Arges si Brasov pana luni la ora 2:00.In aceste zone, vor fi intervale cu averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari puternice ale vantului (rafale de 70...90 km/h), vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 40...50 l/mp.