Cod portocaliu de ploi, vijelii si grindina in mai multe judete din Vestul tarii. Avertizarea, valabila pana miercuri

Potrivit ANM in intervalul 18 august, ora 18:00 - 19 august, ora 13:00, in Banat, Crisana, vestul Transilvaniei si al Olteniei, vor fi averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 30...40 l/mp si, pe arii restranse, 50...70 l/mp.Pentru intervalul mentionat, ANM a emis si un cod galben de instabilitate atmosferica. "In Maramures, local in Oltenia, Transilvania si vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. Pana joi seara vor fi manifestari de instabilitate atmosferica in majoritatea regiunilor, arata ANM.