Cod portocaliu de vijelie in Suceava si Cluj

Potrivit meteorologilor, pana la ora 19.00, in localitatile Frasin, Stulpicani, Vama si Frumosu, din judetul Suceava, precum si in localitatile Dej, Borsa, Bobalna, Panticeu, Cornesti, Dabaca, Vultureni, Recea-Cristur, Alunis si Jichisu de Jos din judetul Cluj se vor semnala averse ce vor cumula 35...45 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vijelii, frecvente descarcari electrice.De asemenea, ANM a emis avertizari nowcasting Cod galben de averse, grindina si vijelii, valabile in judetele Arad, Cluj si Satu Mare.Astfel, pana la ora 19,30, in zone din judetul Arad se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, averse torentiale ce vor cumula 25...30 l/mp, grindina de dimensiuni mici.Totodata, pana la ora 19, in zone din judetul Cluj se vor semnala ploi cu caracter de aversa care vor depasi local 25 l/mp, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului.Conform ANM, pana la ora 20, in zone din judetul Satu Mare se vor semnala intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse torentiale ce vor cumula local 20...25 l/mp, grindina de dimensiuni mici.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.