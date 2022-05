Cod portocaliu de vreme rea, langa Romania

O atentionare cod portocaliu de ploi abundente a fost emisa pentru regiunea Smolian, din sudul Bulgariei, valabila vineri. De asemenea, cod portocaliu de viscol si ninsori a fost emis si pentru doua judete din sud-vestul Ungariei.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu privire la faptul ca Institutul National bulgar de Meteorologie si Hidrologie a instituit pentru vineri un cod portocaliu de ploi abundente in regiunea Smolian, din sudul tarii, precum si cod galben de vant, ninsori si polei in regiunile din nordul tarii si cod galben de vant si precipitatii in celelalte regiuni ale tarii, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Astfel, conducatorilor auto li se recomanda sa calatoreasca cu automobile pregatite pentru conditii de iarna, cu anvelope corespunzatoare, sa adapteze viteza la conditiile meteorologice si sa se conformeze indicatiilor politiei rutiere, mai transmite MAE.

De asemenea, intr-un alt comunicat, MAE informeaza ca Institutul National de Meteorologie din Ungaria a emis o avertizare meteorologica valabila pentru ziua de vineri, privind un cod portocaliu de viscol si ninsori pentru doua judete situate in partea de sud-vest a Ungariei (Somogy si Zala), cod galben pentru un judet situat in partea de vest (Vas), cod galben de vant in regiunile de nord-est, iar in regiunile centrale si de sud se vor inregistra ninsori si ploaie inghetata.

Se intorc ninsorile: Cod galben in jumatate de tara

Totodata, in Romania, meteorologii au emis, joi, o atentionare cod galben de ninsori si vant ce vizeaza jumatatea sudica a tarii. Codul galben este valabil incepand de vineri, ora 16:00, pana sambata la ora 14:00.

F.N.

Ads