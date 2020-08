Furtuni violente anuntate in Romania. Mai mult de jumatate din teritoriul tarii intra sub cod portocaliu

Potrivit informarii, "in intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, precum si in nordul Moldovei, vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 30...40 l/mp si, pe arii restranse, 50...70 l/mp".Cateva zone, pe arii restranse, se afla sub avertizare de cod galben . "In nordul Moldovei, estul Olteniei si vestul Munteniei, precum si la munte, vor fiperioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp".Pe de alta parte, codul portocaliu este prelungit in cateva judete intre 19 august, ora 21.00, si 20 august, ora 21.00. In acelasi interval, codul galben se extinde in toata jumatatea estica a tarii, inclusiv pe litoral.